Il Trovatore di Verdi con Luciano Pavarotti in onda su Rai 5

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Sebbene messo in scena anni fa, ildiche andrà insu RAI 5 racchiude molto più valore di altre edizioni recenti. Sarà forse per la presenza di tanto cappello di? Info e curiosità È il grande tenorea portare in scena ildi Giuseppe. La versione in esame è quella del 1990, all’epoca acclamato al Teatro Comunale di Firenze. Si tratta di uno spettacolo diretto da Zubin Mehta, con la regia di Giuliano Montaldo. Cast e personaggi Completano il cast insieme apersonaggi come Antonella Banaudi, Dolora Zajick, Giorgio Zancanaro, Francesco Ellero D’Artegna e Barbara Frittoli. La regia televisiva è curata da Tonino Del ...

History61186776 : ??Al Teatro Apollo di Roma va in scena la prima assoluta dell’opera Il #Trovatore di Giuseppe #Verdi, tratta dal dra… - veracruz777 : RT @Alcyone_viola: Maria Callas; 'D'amor sull' ali rosee'; IL TROVATORE; Giuseppe Verdi - paoloigna1 : Gino Bechi - Il balen del suo sorriso (Verdi - Il trovatore) - CementerioLibro : RT @RIPTFF: #RIP #OTD in 1901, opera composer (Nabucco, Rigoletto, Il trovatore, La traviata, Aida, Otello, Falstaff), Giuseppe Verdi, died… - Alcyone_viola : Maria Callas; 'D'amor sull' ali rosee'; IL TROVATORE; Giuseppe Verdi -

...dal debutto al Gran Teatre del Liceu nella parte di Leonora nel. All'Opera di Berlino torna con il ruolo di Elsa nel Lohengrin di Wagner e debutta come Elisabetta nel Don Carlo di. ...dominò per oltre 50 anni la scena del melodramma italiano , componendo opere di ineguagliabile valore come il Nabucco, Rigoletto, la Traviata, il, i Vespri siciliani, Macbeth, l'...Le donne di Verdi? Un universo variegato. Basta un attimo e – per certe sfumature del carattere, per certe vicende, per certe passioni e certi destini – ti appaiono quasi in carne e ossa. Ecco Violett ...Scritto da Michele Schioppa : Venerdì 29 Gennaio 2021 17:13 : MADDALONI (Caserta) – Questa mattina è stato pubblicato un nuovo contributo concertistico del ciclo degli appunta ...