Coldiretti Fvg: raccolte 1,8 tonnellate di cibo per le persone in difficoltà (Di lunedì 1 febbraio 2021) Continuano le iniziative di solidarietà della Coldiretti del Friuli Venezia Giulia attraverso la rete di Campagna Amica. Nel Mercato coperto di viale Tricesimo a Udine, nell’ambito di un’operazione messa a punto da Coldiretti nazionale e Fondazione Campagna Amica, sono arrivati in mattinata 60 pacchi di solidarietà (da 30 kg ciascuno, quindi 1,8 tonnellate), contenenti scorte alimentari di cibo 100% italiano destinate alle persone bisognose di aiuti in questa drammatica emergenza sanitaria ed economica. Si tratta di Parmigiano reggiano, passata di pomodoro, legumi, pasta, riso, latte, agrumi, olio evo, mieli, confetture, pecorino, succo di clementine, carne in scatola, salame, fa sapere la responsabile di Campagna Amica regionale Vanessa Orlando. Prodotti che verranno distribuiti alle famiglie in ... Leggi su udine20 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Continuano le iniziative di solidarietà delladel Friuli Venezia Giulia attraverso la rete di Campagna Amica. Nel Mercato coperto di viale Tricesimo a Udine, nell’ambito di un’operazione messa a punto danazionale e Fondazione Campagna Amica, sono arrivati in mattinata 60 pacchi di solidarietà (da 30 kg ciascuno, quindi 1,8), contenenti scorte alimentari di100% italiano destinate allebisognose di aiuti in questa drammatica emergenza sanitaria ed economica. Si tratta di Parmigiano reggiano, passata di pomodoro, legumi, pasta, riso, latte, agrumi, olio evo, mieli, confetture, pecorino, succo di clementine, carne in scatola, salame, fa sapere la responsabile di Campagna Amica regionale Vanessa Orlando. Prodotti che verranno distribuiti alle famiglie in ...

