Caso Genovese, le confessioni della vittima: “Ora devi darmi il c***” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Parla la prima vittima che ha denunciato gli abusi di Alberto Genovese nel corso dei suoi ormai noti festini. Caso Genovese (Libero)Emergono nuovi dettagli dalla vicenda legata a quello che è ormai noto come “Caso Genovese”. I festini dati dall’imprenditore tra Italia, Spagna e Grecia, ormai tristemente noti all’opinione pubblica e agli inquirenti, per la serie di denunce arrivate a carico di Genovese di violenza sessuale, da parte di ragazze invitate agli stessi festini. Droga e alcol su tutto, poi il sesso chiesto e preso con le cattive maniere, dall’imprenditore, per ore, arrivando persino al sequestro di persona. La prima vittima, la 18enne, della festa di Milano, che con la sua denuncia ed il suo racconto ha ... Leggi su chenews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Parla la primache ha denunciato gli abusi di Albertonel corso dei suoi ormai noti festini.(Libero)Emergono nuovi dettagli dalla vicenda legata a quello che è ormai noto come “”. I festini dati dall’imprenditore tra Italia, Spagna e Grecia, ormai tristemente noti all’opinione pubblica e agli inquirenti, per la serie di denunce arrivate a carico didi violenza sessuale, da parte di ragazze invitate agli stessi festini. Droga e alcol su tutto, poi il sesso chiesto e preso con le cattive maniere, dall’imprenditore, per ore, arrivando persino al sequestro di persona. La prima, la 18enne,festa di Milano, che con la sua denuncia ed il suo racconto ha ...

