18enne ucciso in Sardegna | ergastolo confermato in appello

... dopo tre ore di camera di consiglio, hanno confermato la sentenza di primo grado nel processo per l'omicidio di Manuel Careddu, il 18enne di Macomer (Nuoro) ucciso brutalmente da un branco di ...

Delitto Careddu: sentenza confermata in appello

Nessuno sconto, quindi, rispetto alla sentenza di primo grado per i giovanissimi di Ghilarza accusati di aver ucciso il 18enne di Macomer Manuel Careddu nel settembre 2018 per un debito di droga. Per ...

Omicidio Manuel, sentenza d’appello: confermato l’ergastolo per Fodde

