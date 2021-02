trash_italiano : WALTER ZENGA NON MI FIDO DI TE #noneladurso - trash_italiano : FACCHINETTI CHE DICE “WALTER ZENGA” MENTRE LUI È AL GF ?? #IlCantanteMascherato - trash_italiano : Walter Zenga totally Stefano Bettarini e Salvo Veneziano vibes. #GFVIP - MeanGorgeous : RT @LiveNoneladUrso: Walter Zenga NERO a Live #noneladurso, contro le parole dette da Alda al #GFVip! - zazoomblog : Walter Zenga diffida Alda D’Eusanio? Lui: “Si prenderà le sue responsabilità” - #Walter #Zenga #diffida #D’Eusanio… -

Ultime Notizie dalla rete : Walter Zenga

pronto a querelare Alda D'Eusanio? 'Nessuno si deve permettere di parlare di me'. L'ex portiere dalla nazionale ospite a ha parlato del suo rapporto con figli e si è confrontato con gli ...... attrice e vincitrice della storica prima edizione di 'Ballando con le Stelle' in coppia con il ballerino Simone Di Pasquale , in queste settimane è tornata a esprimersi sulla questione, ...Dopo l'incontro con al "GF Vip" con Andrea, Walter Zenga a "Live - Non è la d'Urso" parla del suo rapporto complicato con i figli. "Andrea è quello che mi somiglia di più caratterialmente - spiega ...Walter Zenga è stato uno dei protagonisti della puntata di Live – Non è la d’Urso in onda domenica 31 gennaio. Da settimane l’ex calciatore è finito nel calderone mediatico in quanto i suoi figli Nico ...