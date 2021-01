La Lombardia va in zona gialla ma per i ristoratori è una ripartenza al 35% (Di domenica 31 gennaio 2021) AGI - Dopo settimane e mesi di chiusure la Lombardia da lunedì 1 febbraio diventerà zona gialla (e non da domenica 31 gennaio, come si pensava in un primo momento) ma non tutti riescono a tirare un profondo sospiro di sollievo. Tra questi i ristoratori, una delle categorie senza dubbio più colpite. "A Milano hanno già chiuso per Covid circa 350 tra bar e ristoranti". Pausa pranzo semi deserta senza turisti, studenti e fiere Certo potranno riaprire per la pausa pranzo ma come spiega all'AGI, Alfredo Zini, storico ristoratore milanese e più volte portavoce delle istanze dei pubblici esercenti, in questo periodo di emergenza sanitaria con "il turismo inesistente, l'assenza delle fiere e la maggior parte degli uffici chiusi, sarà una pausa pranzo numericamente molto leggera". Mancano anche gli studenti universitari che si sono rintanati nelle proprie ... Leggi su agi (Di domenica 31 gennaio 2021) AGI - Dopo settimane e mesi di chiusure lada lunedì 1 febbraio diventerà zona gialla (e non da domenica 31 gennaio, come si pensava in un primo momento) ma non tutti riescono a tirare un profondo sospiro di sollievo. Tra questi i, una delle categorie senza dubbio più colpite. "A Milano hanno già chiuso per Covid circa 350 tra bar e ristoranti". Pausa pranzo semi deserta senza turisti, studenti e fiere Certo potranno riaprire per la pausa pranzo ma come spiega all'AGI, Alfredo Zini, storico ristoratore milanese e più volte portavoce delle istanze dei pubblici esercenti, in questo periodo di emergenza sanitaria con "il turismo inesistente, l'assenza delle fiere e la maggior parte degli uffici chiusi, sarà una pausa pranzo numericamente molto leggera". Mancano anche gli studenti universitari che si sono rintanati nelle proprie ...

Zona gialla, Painini (Confesercenti): speranza per imprese lombarde.

Siamo soddisfatti: la Lombardia l'ha meritato." Così Andrea Painini, presidente provinciale di Confesercenti, commenta il passaggio della regione in zona gialla dopo l'ultimo monitoraggio settimanale:...

