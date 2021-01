Potenza-Palermo, al “Viviani” la partita del riscatto: la ricetta di Boscaglia per battere i lucani (Di sabato 30 gennaio 2021) Alla ricerca di una vittoria.Alle ore 12.30, allo Stadio “Alfredo Viviani”, il Palermo sfiderà il Potenza per la gara sfida valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la seconda del girone di ritorno. Dopo l’inaspettata e deludente sconfitta contro la Virtus Francavilla e il pareggio contro il Teramo, la compagine palermitana torna in campo con l’obiettivo di evitare un ennesimo passo falso.Un faccia a faccia contro la stessa formazione che nel girone d’andata ha regalato i primi tre punti stagionali alla squadra di Roberto Boscaglia. "Abbiamo lavorato sulla partita che dovremo fare, consapevoli che sarà una gara difficile. Mi aspetto una prestazione come gli ultimi 60 minuti della sfida contro il Teramo, dobbiamo essere anche bravi a concedere poco agli avversari. Bisogna ... Leggi su mediagol (Di sabato 30 gennaio 2021) Alla ricerca di una vittoria.Alle ore 12.30, allo Stadio “Alfredo”, ilsfiderà ilper la gara sfida valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la seconda del girone di ritorno. Dopo l’inaspettata e deludente sconfitta contro la Virtus Francavilla e il pareggio contro il Teramo, la compagine palermitana torna in campo con l’obiettivo di evitare un ennesimo passo falso.Un faccia a faccia contro la stessa formazione che nel girone d’andata ha regalato i primi tre punti stagionali alla squadra di Roberto. "Abbiamo lavorato sullache dovremo fare, consapevoli che sarà una gara difficile. Mi aspetto una prestazione come gli ultimi 60 minuti della sfida contro il Teramo, dobbiamo essere anche bravi a concedere poco agli avversari. Bisogna ...

