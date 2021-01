Coppa Italia, Civitanova ancora in finale. Modena combatte, poi crolla (Di sabato 30 gennaio 2021) Civitanova - Modena 3 - 0 (27 - 25, 25 - 22, 25 - 21) " Missione compiuta per Civitanova. I marchigiani conquistano il pass per la finale di Coppa Italia superando 3 - 0 Modena. Per Juantorena e ... Leggi su gazzetta (Di sabato 30 gennaio 2021)3 - 0 (27 - 25, 25 - 22, 25 - 21) " Missione compiuta per. I marchigiani conquistano il pass per ladisuperando 3 - 0. Per Juantorena e ...

romeoagresti : Non grossi dubbi di formazione per #Pirlo in vista di #SampJuve: #Chiellini dall’inizio. Con #DeLigt titolare in Co… - JuventusFCWomen : ?????? ???????????? ???? ??????????????! ???? ??Coppa Italia ?? @EmpoliLadies ?? Stadio Monteboro ? 14:30 CET ??#EmpoliJuve - AntoVitiello : Giudice sportivo, un turno di squalifica a #Ibrahimovic e #Lukaku in Coppa Italia - Volleyball_it : Del Monte Coppa Italia: Civitanova prima finalista. 3-0 a Modena, nonostante un ottimo Vettori by Luca Muzzioli… - ailinon80 : RT @trentinovolley: ???????? | DEL MONTE COPPA ITALIA 2021 #CucineLubeCivitanova prima finalista: 3-0 alla #LeoShoesModena nella prima semifin… -