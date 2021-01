"Ricostruiremo la nostra credibilità". Ma Palamara è una ferita che non si chiude (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Il coraggio di tanti colleghi ci dà oggi la forza per ricostruire la credibilità della magistratura”. È uno dei passaggi dell’intervento del procuratore generale della Cassazione, Giovanni Salvi, durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario della Suprema corte. La credibilità, continua Salvi, è stata “duramente scossa dalle indagini che hanno portato a emersione un sistema diffuso di asservimento del governo autonomo a logiche di interessi di gruppo, che ha consentito anche condotte di assoluta gravità, alcune delle quali in precedenza mai verificatesi”. Il riferimento è al “caso Palamara”, che a quasi due anni dall’esplosione ancora aleggia tra le mura del Palazzaccio, nei discorsi di Salvi ma anche del vicepresidente del Csm, David Ermini: “Il doveroso accertamento delle responsabilità di singoli magistrati non deve trasformarsi ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Il coraggio di tanti colleghi ci dà oggi la forza per ricostruire ladella magistratura”. È uno dei passaggi dell’intervento del procuratore generale della Cassazione, Giovanni Salvi, durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario della Suprema corte. La, continua Salvi, è stata “duramente scossa dalle indagini che hanno portato a emersione un sistema diffuso di asservimento del governo autonomo a logiche di interessi di gruppo, che ha consentito anche condotte di assoluta gravità, alcune delle quali in precedenza mai verificatesi”. Il riferimento è al “caso”, che a quasi due anni dall’esplosione ancora aleggia tra le mura del Palazzaccio, nei discorsi di Salvi ma anche del vicepresidente del Csm, David Ermini: “Il doveroso accertamento delle responsabilità di singoli magistrati non deve trasformarsi ...

