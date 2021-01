Quarto giorno di proteste in Libano: Tripoli sotto assedio (Di venerdì 29 gennaio 2021) Non si placano le proteste in Libano. Due morti e più di 300 persone ferite. Continuano le proteste contro le restrizioni anti-covid imposte dal governo per contrastare il contagio. (Photo by FATHI AL-MASRI/AFP via Getty Images)L’origine delle proteste risiede nel malcontento generale in costante aumento nel paese. Le condizioni di vita peggiorano e le misure indotte dal governo hanno scatenato l’ira di una parte della popolazione libanese, soprattutto nel nord del Paese. I manifestanti sono scesi in piazza già da lunedì e in modo ininterrotto hanno protestato contro le misure stringenti, come quella del lockdown che non è altro la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dura la reazione del premier uscente Hassan Diab che punta il dito contro i protestatari e le loro rivendicazioni che in questo caso reclamano con ... Leggi su ck12 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Non si placano lein. Due morti e più di 300 persone ferite. Continuano lecontro le restrizioni anti-covid imposte dal governo per contrastare il contagio. (Photo by FATHI AL-MASRI/AFP via Getty Images)L’origine dellerisiede nel malcontento generale in costante aumento nel paese. Le condizioni di vita peggiorano e le misure indotte dal governo hanno scatenato l’ira di una parte della popolazione libanese, soprattutto nel nord del Paese. I manifestanti sono scesi in piazza già da lunedì e in modo ininterrotto hanno protestato contro le misure stringenti, come quella del lockdown che non è altro la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dura la reazione del premier uscente Hassan Diab che punta il dito contro i protestatari e le loro rivendicazioni che in questo caso reclamano con ...

