Principe Filippo | lo danno per morto ma lui festeggerà presto i 100 anni

Il Principe Filippo dato per morto dopo un ricovero d'urgenza si appresta a festeggiare il centenario. Di cui però non gli importa un bel niente, anzi, lo infastidisce. Il Principe Filippo Mountbatten, Duca di Edimburgo, marito dell'inossidabile Regina Elisabetta, nonché Lord Grand'Ammiraglio della Marina di Sua Maestà s'appresta a varcare la soglia del centenario. E pensare che dopo un ricovero a fine 2019, il Principe veniva dato ormai per moribondo. E invece, secondo Harper's Bazaar e Vanity Fair UK le cose starebbero molto diversamente. Il Principe Filippo sta bene e non vuole sapere niente dei festeggiamenti. "Non riesco a immaginare niente di peggio che vivere fino a 100 anni, sto già cadendo a pezzi" disse il ...

