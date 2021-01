Ercolano | al Mav iniziano i virtual tour nell’archeologia

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti(Na) – In attesa di poter ritrovare appieno il suo pubblico, dal vivo e in piena sicurezza, al di là delle incertezze di questo tempo sospeso che, a causa della pandemia, ha stravolto le abitudini di noi tutti nella fruizione del nostro Patrimonio culturale, il MAV diha organizzato, da lunedì 1 febbraio, su prenotazione, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, iinterattivi del percorso museale: un vero e proprio viaggio nella memoria, con una guida che interagirà con i visitatori, della durata di circa 60 minuti, su piattaforma ZOOM. Ed essendo il MAV il luogo dove, attraverso la tecnologia e la luce, si restituisce la memoria del passato, dando forma all’invisibile, al negato, a ciò che non può più essere visto e a ciò che non è ancora visibile, la sua offerta ...