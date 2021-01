Dear Evan Hansen: svelata la data di uscita del film con Ben Platt (Di venerdì 29 gennaio 2021) Universal ha svelato la data di uscita di Dear Evan Hansen, l'adattamento cinematografico del musical con protagonista Ben Platt. Dear Evan Hansen, il film tratto dall'omonimo musical di Broadway, ha finalmente una data di uscita: il 24 settembre verrà infatti distribuito nelle sale americane. Il progetto è stato diretto da Stephen Chbosky e sostituirà nella programmazione dei titoli di Universal Studios un lungometraggio di cui non era stato annunciato il titolo e il cui debutto è slittato al 16 settembre 2022. Dear Evan Hansen ha come protagonista Ben Platt nel ruolo di uno studente del liceo che soffre di ansia ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 29 gennaio 2021) Universal ha svelato ladidi, l'adattamento cinematografico del musical con protagonista Ben, iltratto dall'omonimo musical di Broadway, ha finalmente unadi: il 24 settembre verrà infatti distribuito nelle sale americane. Il progetto è stato diretto da Stephen Chbosky e sostituirà nella programmazione dei titoli di Universal Studios un lungometraggio di cui non era stato annunciato il titolo e il cui debutto è slittato al 16 settembre 2022.ha come protagonista Bennel ruolo di uno studente del liceo che soffre di ansia ...

Ultime Notizie dalla rete : Dear Evan Hollyvood ospita Broadway chiuso per Covid

E poi Ma Rainey's Black Bottom, Wild Mountain Thyme, West Side Story, In the Heights, Diana: The Musical, Dear Evan Hansen, 13 e Wicked . Le dinamiche di relazione fra Broadway e Hollywood sono ...

Broadway chiuso per covid, il musical va a Hollywood

E poi "Ma Rainey's Black Bottom", "Wild Mountain Thyme", (basato su on "Outside Mullingar"), "West Side Story," "In the Heights", "Diana: The Musical" "Dear Evan Hansen", "13" e "Wicked". "E' ...

