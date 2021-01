Un’idea per la testa: i tagli corti del 2021 recuperano i classici dagli anni Settanta a oggi (Di giovedì 28 gennaio 2021) Basta osservare le foto del passato per accorgersi di come il mondo dei pixie cut, bowl cut e in generale di tutto il comparto tagli corti, per certi versi sembri essere immune a mode, stagioni, trend, stili. Si prenda ad esempio il taglio bombato degli anni Settanta di Mia Farrow o il pixie cut eighties di Madonna per il video Papa don’t preach, o ancora quello più glam di Linda Evangelista agli albori degli anni Ottanta. A ben guardarli sembrano essere frutto dei giorni nostri. Madonna con pixie cut per il video «Papa don’t preach» – Getty Images Leggi su vanityfair (Di giovedì 28 gennaio 2021) Basta osservare le foto del passato per accorgersi di come il mondo dei pixie cut, bowl cut e in generale di tutto il comparto tagli corti, per certi versi sembri essere immune a mode, stagioni, trend, stili. Si prenda ad esempio il taglio bombato degli anni Settanta di Mia Farrow o il pixie cut eighties di Madonna per il video Papa don’t preach, o ancora quello più glam di Linda Evangelista agli albori degli anni Ottanta. A ben guardarli sembrano essere frutto dei giorni nostri. Madonna con pixie cut per il video «Papa don’t preach» – Getty Images

ItaliaViva : Mentre in Parlamento assistiamo a un autentico scandalo, al tentativo di far passare delle persone non su un'idea m… - matteosalvinimi : #Salvini:Confidiamo nella saggezza del presidente Mattarella. Gli abbiamo chiesto se ritenga che un governo affidat… - M5S_Europa : #Salvini lancia la proposta di #Berlusconi Presidente della Repubblica: un uomo con condanne definitive e noto per… - pancetta81 : @HuffPostItalia Potrebbe essere un'idea per ridurre le file - erretti42 : @GuisaTania @zehir2000 Intorno a un’idea politica? Diversa da quella del Pd suppongo visto che i componenti erano d… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’idea per Accademia Domani entra nell'EADL, l'olimpo della formazione europea a distanza Fortune Italia