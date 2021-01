Daydreamer anticipazioni 29 gennaio 2021, Osman diventa un idolo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Le anticipazioni di Daydreamer di venerdì 29 gennaio 2021 vedono Deren mettere in guardia Leyla riguardo la sua relazione con il macellaio Osman. Infatti il giovane è ormai diventato famoso e ha un numeroso seguito di fans che vive per lui e questo potrebbe essere un grave problema nel proseguo della sua relazione con lui. Nel frattempo la maggiore delle Aydin deve subire lo sfogo di dolore e rabbia della sorella a proposito di Can e della sua gelosia che ancora una volta è diventata protagonista tra di loro. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Daydreamer riassunto puntata del 28 gennaio 2021, Can e Sanem di nuovo insieme In questa puntata di Daydreamer la situazione tra il Divit e la ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ledidi venerdì 29vedono Deren mettere in guardia Leyla riguardo la sua relazione con il macellaio. Infatti il giovane è ormaito famoso e ha un numeroso seguito di fans che vive per lui e questo potrebbe essere un grave problema nel proseguo della sua relazione con lui. Nel frattempo la maggiore delle Aydin deve subire lo sfogo di dolore e rabbia della sorella a proposito di Can e della sua gelosia che ancora una volta èta protagonista tra di loro. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…riassunto puntata del 28, Can e Sanem di nuovo insieme In questa puntata dila situazione tra il Divit e la ...

