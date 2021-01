Come tenersi in forma ancora più facilmente con uno smartwatch (Di giovedì 28 gennaio 2021) Si presenta Come un bel orologio, ma in realtà può avere funzioni del telefono cellulare: parliamo dello smartwatch, un prodotto rivoluzionario sempre più irrinunciabile per chi utilizza il telefono per lavoro ma anche, e soprattutto, per gli sportivi più attenti. Con questo dispositivo è possibile interagire con il proprio smartphone e con le app dedicate L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Si presentaun bel orologio, ma in realtà può avere funzioni del telefono cellulare: parliamo dello, un prodotto rivoluzionario sempre più irrinunciabile per chi utilizza il telefono per lavoro ma anche, e soprattutto, per gli sportivi più attenti. Con questo dispositivo è possibile interagire con il proprio smartphone e con le app dedicate L'articolo

AngekoC : @angelo8812 Tenersi la poltrona, come hanno fatto votare il taglio dei parlamentari. - osporconatore : @andal68 @catlatorre @LegaSalvini @borghi_claudio Beh meglio tenersi un fenomeno come il tuo Toninelli ?????????????????? - Dadailovemusic : PAPÀ MARIO UNA SOPRESA A GIULIA? E CHE SIA CHIARO CHE NON DEVE SOFFRIRE PER PERSONE CHE DIETRO LA PUGNALANO MA TEN… - artemical : RT @bowiesmelodrama: sto diventando come le anziane che si vanno a fare la passeggiatina al parco per non stare sempre a casa e tenersi un… - yoursoulslight : RT @bowiesmelodrama: sto diventando come le anziane che si vanno a fare la passeggiatina al parco per non stare sempre a casa e tenersi un… -

Ultime Notizie dalla rete : Come tenersi Fitness da smart working: cinque trucchetti furbi per tenersi in forma TGCOM Il futuro di Terraforma, il festival che abbraccia le difficoltà del presente

Rugero Pietromarchi, fondatore del festival di musica elettronica a Villa Arconati, ci racconta di come sta fronteggiando la crisi: parole d’ordine cura della natura e progettualità diffusa.

Trucco: come usare la matita bianca per avere uno sguardo più intenso

Ingrandisce gli occhi e fa apparire lo sguardo più luminoso e profondo: scopriamo come usare la matita bianca quando ci si trucca ...

Rugero Pietromarchi, fondatore del festival di musica elettronica a Villa Arconati, ci racconta di come sta fronteggiando la crisi: parole d’ordine cura della natura e progettualità diffusa.Ingrandisce gli occhi e fa apparire lo sguardo più luminoso e profondo: scopriamo come usare la matita bianca quando ci si trucca ...