Come le entrate di Apple hanno aiutato Samsung (Di giovedì 28 gennaio 2021) Le entrate di Apple hanno aiutato Samsung nell’ultimo trimestre del 2020 grazie all’elevata domanda di iPhone 12 di cui l’azienda sudcoreana fornisce i display insieme ad altre aziende Come la cinese BOE. Quindi la perdita nel settore mobile di Samsung è stata mitigata dalla crescita delle vendite degli iPhone 12 in particolare durante le festività natalizie. Nel comunicato stampa annuncia la crescita del settore TV e dei display per dispositivi mobili e per le TV. Galaxy S21 Ultra: specifiche, unboxing, prime impressioni Le entrate di Apple hanno aiutato Samsung Samsung ha presentato i risultati dell’ultima trimestrale 2020 con una crescita del 2,8% nel settore TV ... Leggi su pantareinews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ledinell’ultimo trimestre del 2020 grazie all’elevata domanda di iPhone 12 di cui l’azienda sudcoreana fornisce i display insieme ad altre aziendela cinese BOE. Quindi la perdita nel settore mobile diè stata mitigata dalla crescita delle vendite degli iPhone 12 in particolare durante le festività natalizie. Nel comunicato stampa annuncia la crescita del settore TV e dei display per dispositivi mobili e per le TV. Galaxy S21 Ultra: specifiche, unboxing, prime impressioni Lediha presentato i risultati dell’ultima trimestrale 2020 con una crescita del 2,8% nel settore TV ...

matteosalvinimi : #Salvini: Domani, 11.30, saremo davanti a sede dell'Agenzia delle Entrate, a Roma: il governo da mesi doveva fare D… - fattoquotidiano : Lotteria degli scontrini, si parte dall’1 febbraio. Come partecipare e quanto si vince: ecco il vademecum dell’Agen… - sabrinatehilim : RT @fattoquotidiano: Lotteria degli scontrini, si parte dall’1 febbraio. Come partecipare e quanto si vince: ecco il vademecum dell’Agenzia… - Giuly0013 : RT @fattoquotidiano: Lotteria degli scontrini, si parte dall’1 febbraio. Come partecipare e quanto si vince: ecco il vademecum dell’Agenzia… - magdulka64 : RT @fattoquotidiano: Lotteria degli scontrini, si parte dall’1 febbraio. Come partecipare e quanto si vince: ecco il vademecum dell’Agenzia… -

Ultime Notizie dalla rete : Come entrate Telefisco 2021: dai ristori ai bonus ecco come seguire l’evento Il Sole 24 ORE Il governo studia uno scaglionamento delle cartelle esattoriali

Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Possibile anche una riduzione degli importi di alcuni atti dell'Agenzia delle Entrate, come ad esempio gli avvisi bonari, per coloro che ...

Perché stiamo somministrando solo le seconde dosi del vaccino

Non si deve tanto ai ritardi di Pfizer, quanto alla strategia scelta dalle regioni: e non è per forza una brutta notizia ...

Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Possibile anche una riduzione degli importi di alcuni atti dell'Agenzia delle Entrate, come ad esempio gli avvisi bonari, per coloro che ...Non si deve tanto ai ritardi di Pfizer, quanto alla strategia scelta dalle regioni: e non è per forza una brutta notizia ...