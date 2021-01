Challenger Antalya 2021: tutto facile per Musetti, Tabilo sconfitto 2-0 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Netta vittoria di Lorenzo Musetti nel match contro Alejandro Tabilo valevole per il primo turno del Challenger di Antalya 2021. Il tennista italiano si è imposto in due set (6-2 6-0) dopo appena 52 minuti di gioco. Il match, rinviato per ben tre giorni, ha visto il dominio di Musetti. L’italiano è partito subito alla grande, conquistando i primi quattro game, il cileno ha provato ad accorciare (5-2) ma Musetti non si è fatto sorprendere e si è portato a casa il primo set. Ancor più schiacciante il risultato del secondo parziale, con il cileno Tabilo che non riesce a strappare nemmeno un game all’azzurro. Musetti tornerà in campo più tardi per il match del secondo turno: l’avversario sarà uno tra lo statunitense Ernesto Escobedo e ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) Netta vittoria di Lorenzonel match contro Alejandrovalevole per il primo turno deldi. Il tennista italiano si è imposto in due set (6-2 6-0) dopo appena 52 minuti di gioco. Il match, rinviato per ben tre giorni, ha visto il dominio di. L’italiano è partito subito alla grande, conquistando i primi quattro game, il cileno ha provato ad accorciare (5-2) manon si è fatto sorprendere e si è portato a casa il primo set. Ancor più schiacciante il risultato del secondo parziale, con il cilenoche non riesce a strappare nemmeno un game all’azzurro.tornerà in campo più tardi per il match del secondo turno: l’avversario sarà uno tra lo statunitense Ernesto Escobedo e ...

