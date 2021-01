Addio a Cloris Leachman | indimenticabile Frau Blucher in “Frankenstein Junior”

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 28 gennaio 2021) È morta all’età di 94 anni l’attrice statunitense. Vincitrice dell’Oscar come miglior attrice non protagonista per il film del 1971 “L’ultimo spettacolo” e di diversi Emmy per la sitcom “Mary Tyler Moore” e altre serie tv, era diventata nota soprattutto per il suo ruolo diin “”, di Mel Brooks. Laè morta per cause naturali nella sua casa a Encinitas, in California.. “Mia madre ha avuto una vita così bella, dall’inizio alla fine, che si potrebbe augurarla a qualcun. Ha lasciato tutti con tanto amore” ha detto il figlio dellaal magazine “Tmz”. Se per tutti il suo viso rimarrà per sempre legato alla governante “amichetta” del dottor, capace di far nitrire i ...