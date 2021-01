Ultime Notizie Roma del 27-01-2021 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)dailynews radiogiornale mercoledì 27 gennaio Buongiorno dalla redazione in studio Giulia Ferrigno politica in primo piano il premier Giuseppe Conte è salito ieri al Quirinale e ha rassegnato le dimissioni il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alviera oggi pomeriggio le mutazioni che si chiuderanno venerdì aprono i presidenti delle camere chiude il MoVimento 5 Stelle Conte auspica un governo di salvezza Nazionale dice che l’unica cosa che conta e rialzare la testa anche a dispetto del premier appoggio del presidente del consiglio dimissionario per il terzo mandato da PD MoVimento 5 Stelle è liberi e uguali Italia viva chiede prima il programma e non indicherà i nomi per parlato vi Renzi al Quirinale senza pregiudizi con te L’unico che può fare da sintesi per la maggioranza dice Invece in centro destra fa muro Berlusconi afferma è giusto andare insieme al ...