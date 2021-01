Flaming Lips in concerto tra le bolle (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Solo ai Flaming Lips verrebbe un’idea del genere: un concerto dove il pubblico assiste da dentro delle bolle di plastica. Ma durante la pandemia di COVID-19 l’idea funziona, e riesce a combinare la sicurezza con il piacere della musica Flaming Lips: com’è il concerto delle bolle? Wayne Coyne ne ha fatta un’altra delle sue. Uno dei cantanti più stravaganti del mondo, leader di uno dei gruppi più idem, affronta faccia a faccia la pandemia con il suo consueto umorismo e verve. I Flaming Lips cantano in Oklahoma in barba a tutti, la tecnologia al loro servizio: per assicurare il distanziamento sociale, il concerto si riempie di bolle. Già, bolle. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Solo aiverrebbe un’idea del genere: undove il pubblico assiste da dentro delledi plastica. Ma durante la pandemia di COVID-19 l’idea funziona, e riesce a combinare la sicurezza con il piacere della musica: com’è ildelle? Wayne Coyne ne ha fatta un’altra delle sue. Uno dei cantanti più stravaganti del mondo, leader di uno dei gruppi più idem, affronta faccia a faccia la pandemia con il suo consueto umorismo e verve. Icantano in Oklahoma in barba a tutti, la tecnologia al loro servizio: per assicurare il distanziamento sociale, ilsi riempie di. Già,. ...

