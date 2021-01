Quando va in onda La Caserma: data e orario inizio docu-reality Rai 2 (Di martedì 26 gennaio 2021) Quando va in onda La Caserma, il docu-reality di Rai 2? Il nuovo programma Rai, nato sul solco tracciato da “Il Collegio”, va in onda su Rai 2 a partire da mercoledì 27 gennaio 2021 alle ore 21,20. In tutto previste sei puntate (l’ultima è in programma per il 3 marzo 2021). Il docu-reality – realizzato in collaborazione con Blu Yazmine – propone un ritratto inedito ed esaltante della generazione Z, quella dei post adolescenti. Un esperimento sociale che farà riflettere sui ragazzi compresi nella fascia degli under 30. Il programma, scritto da Cristiano Rinaldi con Cristina Limon, Roberto Petrucci, Andrea Marchi, Veronica Pennacchio, Caterina Gaia e Chiara Iacobelli e la regia di Riccardo Valotti, è stato registrato nel pieno rispetto delle norme di ... Leggi su tpi (Di martedì 26 gennaio 2021)va inLa, ildi Rai 2? Il nuovo programma Rai, nato sul solco tracciato da “Il Collegio”, va insu Rai 2 a partire da mercoledì 27 gennaio 2021 alle ore 21,20. In tutto previste sei puntate (l’ultima è in programma per il 3 marzo 2021). Il– realizzato in collaborazione con Blu Yazmine – propone un ritratto inedito ed esaltante della generazione Z, quella dei post adolescenti. Un esperimento sociale che farà riflettere sui ragazzi compresi nella fascia degli under 30. Il programma, scritto da Cristiano Rinaldi con Cristina Limon, Roberto Petrucci, Andrea Marchi, Veronica Pennacchio, Caterina Gaia e Chiara Iacobelli e la regia di Riccardo Valotti, è stato registrato nel pieno rispetto delle norme di ...

