PS5 nel mirino dei bagarini in UK: grazie a un espediente sono riusciti ad acquistare unità un giorno prima (Di martedì 26 gennaio 2021) Nel Regno Unito arrivano, seppur con il contagocce, diverse unità di PlayStation 5. Dopo GAME e Currys, il rivenditore ufficiale Argos, ha offerto ai suoi cliente uno stock di console che però sono andate sold out in brevissimo tempo. Ma dietro tutto questo, come al solito, ci sarebbe lo zampino dei bagarini. Nelle prime ore del 26 gennaio i giocatori si sono fiondati sul sito di Argos dopo che era stata messa in vendita di nuovo la console: tuttavia, come è già successo, le scorte sono finite in pochissimo tempo. A questo si sono aggiunti diversi problemi come il sito che andava in crash e la convinzione che in realtà le unità vendute erano minori rispetto a quelle confermate dal sito. Diverse fonti anonime hanno dichiarato che le console erano già disponibili un ... Leggi su eurogamer (Di martedì 26 gennaio 2021) Nel Regno Unito arrivano, seppur con il contagocce, diversedi PlayStation 5. Dopo GAME e Currys, il rivenditore ufficiale Argos, ha offerto ai suoi cliente uno stock di console che peròandate sold out in brevissimo tempo. Ma dietro tutto questo, come al solito, ci sarebbe lo zampino dei. Nelle prime ore del 26 gennaio i giocatori sifiondati sul sito di Argos dopo che era stata messa in vendita di nuovo la console: tuttavia, come è già successo, le scortefinite in pochissimo tempo. A questo siaggiunti diversi problemi come il sito che andava in crash e la convinzione che in realtà levendute erano minori rispetto a quelle confermate dal sito. Diverse fonti anonime hanno dichiarato che le console erano già disponibili un ...

Multiplayerit : Scavenger Studio: accuse di comportamenti tossici nel team di Season per PS5 - pmatteo1998 : @MasterRedz93 @Phastidio Bah per quello che ho visto sta aiutando molto a superare gli shortage che si stanno avend… - Asgard_Hydra : Scavenger Studio: accuse di comportamenti tossici nel team di Season per PS5 - ArmandaGelsomin : RT @spaziogames: #PS5 in crescita nel Regno Unito. #PlayStation5 - spaziogames : #PS5 in crescita nel Regno Unito. #PlayStation5 -