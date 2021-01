Vite al limite, Leneatha Reed è morta? Le voci incontrollate, la situazione oggi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Leneatha Reed è stata una protagonista di Vite al limite, la docuserie di RealTime. Dopo la fine del programma, si ritiene che la donna abbia fatto una brutta fine. Leneatha Reed ha preso parte alla docuserie in onda su RealTime, “Vite al limite“. Il programma aiuta persone affette da grave obesità ad affrontare un percorso L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 25 gennaio 2021)è stata una protagonista dial, la docuserie di RealTime. Dopo la fine del programma, si ritiene che la donna abbia fatto una brutta fine.ha preso parte alla docuserie in onda su RealTime, “al“. Il programma aiuta persone affette da grave obesità ad affrontare un percorso L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

C_Carlotta_C : e mentre guidavo dicevo: oddio ma come fanno le persone miopi a guidare senza un paio di occhiali di riserva? Se si… - poppins79 : @Stegosauro No. L'abbiamo imparato in tanti anni di vite al limite ?? - IlCinico15 : #90giorniperinnamorarsi ci sarà mai un crossover tra 90 giorni e vite al limite col dottor nowzaradan? Chiedo x un amico - DontScass : Ultimamente mi sento come se fossi una protagonista di vite al limite, la mia unica gioia, la trovo solo nel cibo. - runner_me_ : @vitalbaa E finora è mancato più volte questo bilanciamento. Ogni scelta, ogni limite, ha avuto come unica fonte e… -