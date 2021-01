«No time to die» slitta ancora. Non c’è pace per James Bond (Di lunedì 25 gennaio 2021) Un primo spostamento, poi un secondo. No time to die, il cui esordio cinematografico avrebbe dovuto tenersi nella primavera scorsa, quando l’incedere dalla pandemia ha rapidamente costretto le major a riprogrammare ogni film, è stato posticipato ancora. La pellicola, l’ultima, si dice, con Daniel Craig, è stata spostata all’8 ottobre 2021, sei mesi più in là di quanto la Universal avesse prospettato. Leggi su vanityfair (Di lunedì 25 gennaio 2021) Un primo spostamento, poi un secondo. No time to die, il cui esordio cinematografico avrebbe dovuto tenersi nella primavera scorsa, quando l’incedere dalla pandemia ha rapidamente costretto le major a riprogrammare ogni film, è stato posticipato ancora. La pellicola, l’ultima, si dice, con Daniel Craig, è stata spostata all’8 ottobre 2021, sei mesi più in là di quanto la Universal avesse prospettato.

