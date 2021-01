Modena, maxi rissa in Via Emilia: aggressione ai Carabinieri (Di lunedì 25 gennaio 2021) Una rissa tra adolescenti è degenerata in aggressione ai Carabinieri la sera di sabato 23 gennaio a Modena. I fatti sono avvenuti intorno alle 21, in una traversa di via Emilia Centro. I Carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione arrivata alle 21:20, che riportava lo scontro tra gruppi di decine di giovani, ma quando il capo servizio si è avvicinato a un giovane di origini senegalesi riverso a terra per chiedergli cosa fosse successo e se avesse bisogno di aiuto, quest’ultimo ha reagito colpendo lui e altri militari giunti in suo soccorso con pugni, calci e schiaffi. Pugni e testate al vetro dell'auto dei Carabinieri Fermato, il giovane ha infranto poi con pugni e testate il vetro dell’auto del corpo armato sulla quale era stato fatto salire e successivamente ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 25 gennaio 2021) Unatra adolescenti è degenerata inaila sera di sabato 23 gennaio a. I fatti sono avvenuti intorno alle 21, in una traversa di viaCentro. Isono intervenuti dopo una segnalazione arrivata alle 21:20, che riportava lo scontro tra gruppi di decine di giovani, ma quando il capo servizio si è avvicinato a un giovane di origini senegalesi riverso a terra per chiedergli cosa fosse successo e se avesse bisogno di aiuto, quest’ultimo ha reagito colpendo lui e altri militari giunti in suo soccorso con pugni, calci e schiaffi. Pugni e testate al vetro dell'auto deiFermato, il giovane ha infranto poi con pugni e testate il vetro dell’auto del corpo armato sulla quale era stato fatto salire e successivamente ...

Una rissa tra adolescenti è degenerata in aggressione ai carabinieri la sera di sabato 23 gennaio a Modena. I fatti sono avvenuti intorno alle 21, in una traversa di via Emilia Centro. I carabinieri s ...

