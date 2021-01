Isola dei Famosi 2021, clamorosa indiscrezione: uno dei naufraghi potrebbe essere proprio lui (Di lunedì 25 gennaio 2021) Spunta in queste ore un nome che potrebbe essere nel cast de L’Isola dei Famosi 2021 condotto da Ilary Blasi: ecco di chi si tratta. E’ quasi tutto pronto per l’avvio dell’Isola dei Famosi edizione 2021: tra i personaggi che potrebbero comporre il cast spunta in queste ore un nome in particolare, quello di Giovanni L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 25 gennaio 2021) Spunta in queste ore un nome chenel cast de L’deicondotto da Ilary Blasi: ecco di chi si tratta. E’ quasi tutto pronto per l’avvio dell’deiedizione: tra i personaggi chero comporre il cast spunta in queste ore un nome in particolare, quello di Giovanni L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

trash_italiano : 'Allungare oltre Febbraio non sarebbe stato giusto' SOLO PERCHÉ A MARZO INIZIA L'ISOLA DEI FAMOSI #GFVIP - Fabienik : Lombardia autonoma, il resto dell Italia e il governo non meritano la 'ricchezza' e l'operosita dei lombardi. Siamo… - VanityFairIt : Residenze esclusive, servizi di lusso, niente tasse. Tutto a impatto zero. Ecco come sarà la nuova isola dei sogni… - Dade71269095 : Parapiglia meglio che tace . Tra isola dei famosi e Gf ha fatto più danni che resto quando era tra gli autori . Inf… - isola_nino : @solodallamente @signorponza Era incazzato perché dei giornalisti rinomati suoi colleghi hanno evidenziato l’assurd… -