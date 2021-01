Il podcast Napolista – Il momento difficile del Napoli | il futuro di Gattuso e De Laurentiis

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Seconda puntata de “Il buono, il brutto e il”, ilcon Salvatore Malfitano, Alessandro Montano e Massimiliano Gallo. Settanta minuti all’insegna della dialettica, ovviamente incentrati suldelicato deldopo le sconfitte in Supercoppa contro la Juventus e a Verona. Quale sarà ildi? A che punto è il suo progetto tattico? Un’ampia parentesi dedicata a De. Si parla anche di Lorenzo Insigne e del suo ruolo nel. Ascolta “Ep. 2 – Postumi di Verona, la tempesta perfetta: cheper?” su Spreaker. L'articolo il

Al via una nuova iniziativa. Appuntamento di approfondimento settimanale sul Napoli e non solo. Prima puntata: la Supercoppa (e non solo) ...