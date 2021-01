Colin Firth si sente inadeguato ad interpretare ruoli gay (Di lunedì 25 gennaio 2021) Conoscere e comprendere il personaggio prima di interpretarlo. Due verbi cardine per il lavoro d’attore e Colin Firth lo sa bene. L’attore britannico ha di recente rilasciato un’intervista in cui ha voluto parlare della difficoltà avuta nel vestire i panni di uomini omosessuali. Nessun pregiudizio nei confronti dell’orientamento sessuale, ma tanta incertezza sulla riuscita ottimale dell’interpretazione. Pare che Colin Firth non si senta all’altezza di un compito così delicato. La principale paura è quella di non riuscire a cogliere tutte le sfaccettature di ruoli complessi. L’attore ha, infatti, dichiarato: “Non so se sono adatto ad interpretare personaggi gay. Ogni volta che si presenta un ruolo del genere sono sempre attanagliato da mille dubbi. È qualcosa che prendo davvero sul ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) Conoscere e comprendere il personaggio prima di interpretarlo. Due verbi cardine per il lavoro d’attore elo sa bene. L’attore britannico ha di recente rilasciato un’intervista in cui ha voluto parlare della difficoltà avuta nel vestire i panni di uomini omosessuali. Nessun pregiudizio nei confronti dell’orientamento sessuale, ma tanta incertezza sulla riuscita ottimale dell’interpretazione. Pare chenon si senta all’altezza di un compito così delicato. La principale paura è quella di non riuscire a cogliere tutte le sfaccettature dicomplessi. L’attore ha, infatti, dichiarato: “Non so se sono adatto adpersonaggi gay. Ogni volta che si presenta un ruolo del genere sono sempre attanagliato da mille dubbi. È qualcosa che prendo davvero sul ...

