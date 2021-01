Chi è Kevin? Presunto ex fidanzato di Tommaso Zorzi presente a Live-Non è la d’Urso? (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ecco chi è Kevin, il ragazzo che si è presentato come ex fidanzato di Tommaso Zorzi a Live-Non è la d’Urso Nella puntata di domenica 24 gennaio di Live-Non è la d’Urso, si è presentato un ragazzo di nome Kevin di cui il cognome è sconosciuto. Quest’ultimo ha dichiarato di aver avuto una storia fugace con Tommaso Zorzi. Metà bulgaro e metà greco, fisico muscoloso e tatuato, Kevin ha 30 anni e ha un carattere piuttosto mansueto all’apparenza. Proprio negli studi di Canale 5, il ragazzo ha replicato alle domande degli ospiti e della stessa padrona di casa Barbara d’Urso per svelare alcuni dettagli sul rapporto con il gieffino. Stando alle sue dichiarazioni, ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ecco chi è, il ragazzo che si è presentato come exdi-Non è laNella puntata di domenica 24 gennaio di-Non è la, si è presentato un ragazzo di nomedi cui il cognome è sconosciuto. Quest’ultimo ha dichiarato di aver avuto una storia fugace con. Metà bulgaro e metà greco, fisico muscoloso e tatuato,ha 30 anni e ha un carattere piuttosto mansueto all’apparenza. Proprio negli studi di Canale 5, il ragazzo ha replicato alle domande degli ospiti e della stessa padrona di casa Barbaraper svelare alcuni dettagli sul rapporto con il gieffino. Stando alle sue dichiarazioni, ...

