Calendario ATP Cup 2021 | orari | programma | tv | streaming La formula del torneo

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 gennaio 2021) L’appuntamento è dal 2 al 6 febbraio a Melbourne (Australia), per l’edizionedell’ATP Cup, competizione a squadre tra nazioni nel tennis. L’Italia ha risposto presente e sarà rappresentata da Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Simone Bolelli e da Andrea Vavassori. In seguito al sorteggio, gli azzurri sono stati inseriti nel Gruppo C con l’Austria di Dominic Thiem e la Francia di Gael Monfils. La Serbia del numero 1 del mondo Novak Djokovic guida il Gruppo A, che comprende la Germania di Alexander Zverev e il Canada di Denis Shapovalov e Milos Raonic. La Spagna, come nel 2020, potrà contare sull’asso maiorchino Rafa Nadal. Molto interessante il Gruppo B con la Grecia e l’Australia, avversaria degli iberici in semifinale due anni fa. La Russia, guidata dal campione delle ATP Finals Daniil Medvedev, è la favorita del Gruppo D che include Argentina e Giappone. Le ...