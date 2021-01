Supercross 2021 Houston 3: Webb brucia Roczen (Di domenica 24 gennaio 2021) Atto numero 3 del Supercross 2021 a Houston, presso l’NRG Stadium. Cooper Webb ritorna alla vittoria in 450, battendo Ken Roczen all’ultimo giro. La classe maggiore quindi non manca di spettacolo e di colpi di scena, ma come vedremo, neanche la 250 East Coast non è da meno. Colt Nichols segna il primo successo del 2021, dopo un’intensa battaglia con Christian Craig. Supercross 2021, Houston 3: Webb come batte Roczen? Webb è in testa alla prima curva, centrando l’holeshot, ma subisce il sorpasso di Roczen. Il tedesco di casa Honda mette su un “cuscino” di due-tre secondi, dando l’impressione di avere il successo a portata di mano. Poi…”K-Roc” rimane bloccato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 24 gennaio 2021) Atto numero 3 del, presso l’NRG Stadium. Cooperritorna alla vittoria in 450, battendo Kenall’ultimo giro. La classe maggiore quindi non manca di spettacolo e di colpi di scena, ma come vedremo, neanche la 250 East Coast non è da meno. Colt Nichols segna il primo successo del, dopo un’intensa battaglia con Christian Craig.3:come batteè in testa alla prima curva, centrando l’holeshot, ma subisce il sorpasso di. Il tedesco di casa Honda mette su un “cuscino” di due-tre secondi, dando l’impressione di avere il successo a portata di mano. Poi…”K-Roc” rimane bloccato ...

GPENDURO : COOPER WEBB DA ALLA KTM LA PRIMA VITTORIA NEL SUPERCROSS USA 2021 - mxreport_it : Buongiorno con i video del terzo round del Supercross Usa 2021 ancora a Houston! LINK in ??BIO per vedere come sono… - mxreport_it : Buongiorno con i video del terzo round del Supercross Usa 2021 ancora a Houston! LINK in ??BIO per vedere come sono… - gamescore_it : Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4, aperti i preordini digitali del gioco! -… - PierreSBK71 : News: Monster Energy Supercross 4 - Aperti i preordini digitali! #MonsterEnergySupercross… -

Ultime Notizie dalla rete : Supercross 2021 Supercross Houston 3 Race links Editrice Diamante SCG Supercross 2021 Houston 3: Webb brucia Roczen

Houston 3 è l'ultimo appuntamento del Supercross 2021 all'NRG Stadium. Cooper Webb vince nella 450, Colt Nichols è il re della 250 ...

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4: aperte le prenotazioni

Milestone annuncia che da oggi è possibile effettuare le prenotazioni del gioco Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 si per Playstation 4 che 5. Vi ricordiamo che il videogioco ...

Houston 3 è l'ultimo appuntamento del Supercross 2021 all'NRG Stadium. Cooper Webb vince nella 450, Colt Nichols è il re della 250 ...Milestone annuncia che da oggi è possibile effettuare le prenotazioni del gioco Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 si per Playstation 4 che 5. Vi ricordiamo che il videogioco ...