Vero Volley-Monza: arriva la brutta sconfitta col Civitanova

La Cucine Lube Civitanova resta un tabù per la Vero Volley-Monza. La squadra ha cercato di reagire ma ha subito le ripartenze degli avversari che erano disposti a tutto pur di trovare la vittoria e ci sono riusciti. Il margine di vittoria è stato ampio e per certi versi impietoso. La sconfitta è pesante e sicuramente lascerà degli strascichi psicologici ma si dovrà ripartire con nuove convinzioni e mentalità.

Vero Volley-Monza: una sconfitta combattuta dalla squadra?

Così come nei quattordici precedenti la squadra brianzola è stata battuta dalla sua bestia nera che si è imposta 3-1 nel recupero della quarta giornata di ritorno di Superlega. I ragazzi di coach Massimo Eccheli capaci finora di battere tutte le altre big, dalla ...

