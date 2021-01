CorriereCitta : Lega, incarico regionale per Giuseppe Picciano - OA_Sport : #CALCIO Paolo Dal Pino rieletto presidente della Lega Serie A, ma il dirigente prende tempo sull'accettare l'incari… - napolista : Dal Pino rieletto presidente della Lega Serie A, ma non ha ancora accettato l'incarico I club ribadiscono la fiduci… - ndl00 : #DalPino rieletto presidente della Lega di #SerieA. La prossima settimana farà sapere se accetterà l’incarico o no... - ninopiovesan : @Lega_gruppoID @Ernesto29296958 @adinolfi_matteo SASSOLI...il nulla mischiato al niente Ovunque vada, qualunque sia… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega incarico

BergamoNews.it

piombino. Prestigiosa nomina per il piombinese Massimo Gherardi, nuovo delegato federale della Lega pro. Ex arbitro di serie D e osservatore in C, per sedici anni presidente della sezione Aia di Piomb ...Addio al presidente. Non hanno atteso che passasse la notte, come molti avrebbero ipotizzato: i dirigenti del Blu Volley Quarrata, convocato un consiglio straordinario, hanno deciso subito. Il preside ...