Il corso di Esports Management ottiene il riconoscimento CMI all’università di Birmingham

(Di venerdì 22 gennaio 2021) L’università diha annunciato oggi sul proprio sito che il nuovoappena lanciato diha ottenuto la certificazione del CharteredInstitute (CMI). Questo status è molto importante perchè riconosce la qualità degli insegnamenti. In particolare il CMI approva l’approccio delcombinando pratica e teoria riuscendo così a coprire un gran numero di aspetti molto utili ai futuri studenti una volta che si lanceranno nel mondo del lavoro. Gli aspetti fondamentali includono innovazione digitale, tecnologia, strategie di marketing, analisi di dati ed eventi internazionali a cui poter partecipare. Oltre alla laurea gli iscritti otterranno anche una certificazione in& Leadership. Il professore Richard Oddy, ...

