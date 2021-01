"Ho aspettato a dirlo". Dalla Toffanin una confessione inedita: attimi di paura per la Chiabotto (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tra gli ospiti di Verissimo anche Cristina Chiabotto. L'ex Miss Italia, in attesa di un figlio assieme al marito Marco Roscio, ha confessato a Silvia Toffanin: “Ho chiuso questo 2020 con una cosa positiva. Sono al sesto mese, ma ho aspettato a dirlo perché nel primo periodo della gravidanza ho avuto il Covid, anche se fortunatamente in forma leggera". La conduttrice tv, nella puntata del 23 gennaio, ha ammesso di aver fatto un mese di quarantena, "per cui per scaramanzia ho dovuto proteggermi un po' prima di annunciarlo”. Per la Chiabotto dietro alla bellissima notizia c'è un regalo: “Sono sicura che dietro questo dono ci sia la mia nonna, venuta a mancare per colpa proprio del Covid a maggio. Il ciclo della vita continua. Per un'anima che va via, un'anima arriva”, ha detto facendo emozionare ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tra gli ospiti di Verissimo anche Cristina. L'ex Miss Italia, in attesa di un figlio assieme al marito Marco Roscio, ha confessato a Silvia: “Ho chiuso questo 2020 con una cosa positiva. Sono al sesto mese, ma hoperché nel primo periodo della gravidanza ho avuto il Covid, anche se fortunatamente in forma leggera". La conduttrice tv, nella puntata del 23 gennaio, ha ammesso di aver fatto un mese di quarantena, "per cui per scaramanzia ho dovuto proteggermi un po' prima di annunciarlo”. Per ladietro alla bellissima notizia c'è un regalo: “Sono sicura che dietro questo dono ci sia la mia nonna, venuta a mancare per colpa proprio del Covid a maggio. Il ciclo della vita continua. Per un'anima che va via, un'anima arriva”, ha detto facendo emozionare ...

