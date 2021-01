"Donne? Da sparare in testa" Fermato terrorista suprematista (Di venerdì 22 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio Il terrorista di matrice suprematista è un giovane 22enne di Savona. Nelle chat di gruppo con altri membri del sodalizio criminale l'istigazione alla violenza contro Donne ed ebrei Un 22enne di Savona, A.C. le iniziali del nome, è stato arrestato nella mattinata del 22 gennaio 2021 nel corso di una maxi operazione condotta dalla Polizia di Stato in ambienti della destra radicale contigui al terrorismo di matrice suprematista. Il giovane è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Genova; dovrà rispondere del reato di associazione con finalità di terrorismo e propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravata dal negazionismo. L'indagine L'indagine, condotta dalle Digos di Genova e Savona e ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio Ildi matriceè un giovane 22enne di Savona. Nelle chat di gruppo con altri membri del sodalizio criminale l'istigazione alla violenza controed ebrei Un 22enne di Savona, A.C. le iniziali del nome, è stato arrestato nella mattinata del 22 gennaio 2021 nel corso di una maxi operazione condotta dalla Polizia di Stato in ambienti della destra radicale contigui al terrorismo di matrice. Il giovane è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Genova; dovrà rispondere del reato di associazione con finalità di terrorismo e propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravata dal negazionismo. L'indagine L'indagine, condotta dalle Digos di Genova e Savona e ...

"Misoginia spinta sino a giustificare lo stupro e l'uccisione delle donne (definite come 'troie senza sentimenti, bambole gonfiabili di carne da sterminare a cui sparare un colpo secco in testa' e ...

Terrorismo, arrestato 22enne per propaganda suprematista: incitava a violenza su donne

Operazione anti terrorismo a Savona. Arrestato un 22enne che mirava allo sterminio di donne ed ebrei: "Farò Traini 2.0" ...

"Misoginia spinta sino a giustificare lo stupro e l'uccisione delle donne (definite come 'troie senza sentimenti, bambole gonfiabili di carne da sterminare a cui sparare un colpo secco in testa' e ...Operazione anti terrorismo a Savona. Arrestato un 22enne che mirava allo sterminio di donne ed ebrei: "Farò Traini 2.0" ...