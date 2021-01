Como | scattano le misure contro lo smog | niente stop per gli Euro 4

(Di venerdì 22 gennaio 2021), 22 gennaio 2021 - Dopo quattro giorni consecutivi di sforamento delle concentrazioni di polveri sottili e sostanze inquinanti sono scattate anche in città leanti. In particolare è ...

Ultime Notizie dalla rete : Como scattano

Il Giorno

Da oggi scattano le misure temporanee di primo livello per il superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi ...Como, 22 gennaio 2021 - Dopo quattro giorni consecutivi di sforamento delle concentrazioni di polveri sottili e sostanze inquinanti sono scattate anche in città le misure anti smog. In particolare è v ...