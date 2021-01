Minuto: "Resto nel Centrodestra" FI, su Affari un altro no al governo (Di giovedì 21 gennaio 2021) "Si sono fatte mille illazioni sul mio conto, tutte prive di fondamento. Nella mia vita amo da sempre parlare con i fatti. Ho trovato opportuno bloccare il cellulare per evitare commenti fuori luogo. Ho votato contro la fiducia al governo Conte e così continuerò a fare restando... Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 21 gennaio 2021) "Si sono fatte mille illazioni sul mio conto, tutte prive di fondamento. Nella mia vita amo da sempre parlare con i fatti. Ho trovato opportuno bloccare il cellulare per evitare commenti fuori luogo. Ho votato contro la fiducia alConte e così continuerò a fare restando... Segui sutaliani.it

Affaritaliani : FI, su Affari un altro no al governo. Minuto: 'Resto nel Centrodestra' - Rigna_over : @vitoofwall82 @frin86 @officialdrezz @NandoPiscopo1 Ma ci sta eh, lungi da me difendere o prendere parti di nessuno… - nargillos : se il tuo secondo @ non risponde entro 1 minuto deve mettere questo layout per il resto della giornata - manicomio87 : @SalvMont @zielulife2 @enzogoku69 Le palle si vedono quando vai sul dischetto al minuto 81........il resto nn giudi… - cremino01 : @claudiochianura @BriatOro @Levis______ Ascoltami. Se torni indietro dopo qualche minuto/ora a dirmi che ti ho dato… -

Ultime Notizie dalla rete : Minuto Resto Carmela Minuto: «Resto nel centrodestra, sul mio conto scritte tante falsità» La Gazzetta del Mezzogiorno Carmela Minuto: «Resto nel centrodestra, sul mio conto scritte tante falsità»

Senatrice Carmela Minuto (Forza Italia) ha votato contro la fiducia all’esecutivo giallorosso e ha ricevuto un grande applauso dai suoi colleghi di partito e dal resto dell’opposizione. Una scelta chi ...

Il Resto del Carlino - Lammers possibile affare last minute, se il grifone lascia la presa

Il grifone ha però un canale preferenziale con la Dea, che su Lammers deciderà sull’eventuale cessione in prestito solo negli ultimi giorni di mercato. Se il club di Preziosi… Leggi ...

Senatrice Carmela Minuto (Forza Italia) ha votato contro la fiducia all’esecutivo giallorosso e ha ricevuto un grande applauso dai suoi colleghi di partito e dal resto dell’opposizione. Una scelta chi ...Il grifone ha però un canale preferenziale con la Dea, che su Lammers deciderà sull’eventuale cessione in prestito solo negli ultimi giorni di mercato. Se il club di Preziosi… Leggi ...