(Di giovedì 21 gennaio 2021) Il trentenne, i cui genitori sono scomparsi e per la quale scomparsa è ora attualmente indagato, ha deciso di rompere il silenzio rilasciando un’intervista al programma televisivo “Chi?”.spiega ai microfoni della trasmissione che: “È un momento molto, molto difficile. Non tutti quanti della famiglia sono d’accordo con divulgare la nostra vita privata”. Poi aggiunge: “Voi vi occupate di persone scomparse da tanto tempo. Io la speranza ce l’ho ancora”, e lascia trapelare la preoccupazione che possa essere successo il peggio: “fuori fa molto freddo, o sono chiusi dentro da qualche parte o altrimenti è molto difficile sperare”. Ieri durante la trasmissione sono state ricostruite le ore diantecedenti alla scomparsa dei genitori. Il trentenne ...

QuotidianPost : Benno Neumair a “Chi l’ha visto?”: le dichiarazioni - LaBtgdelGiallo : RT @Corriere: Benno e la scomparsa dei genitori: la laurea mancata e le liti. «Rivolevano i soldi per gli studi» - Corriere : Benno e la scomparsa dei genitori: la laurea mancata e le liti. «Rivolevano i soldi per gli studi» - zazoomblog : Benno Neumair accusato di aver ucciso i genitori: nell’auto di famiglia spunta del sangue - #Benno #Neumair… - Corriere : Spunta il movente -

Ultime Notizie dalla rete : Benno Neumair

Il trentenne Benno Neumair, i cui genitori sono scomparsi e per la quale scomparsa è ora attualmente indagato, ha deciso di rompere il silenzio rilasciando un’intervista al programma televisivo “Chi l ...Benno Neumair, indagato per l’omicidio dei genitori scomparsi a Bolzano lo scorso 4 gennaio, ha lavorato come supplente alle scuole von ...