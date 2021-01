USA, scendono le richieste di mutui settimanali (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – scendono le domande di mutuo negli Sati Uniti nella settimana al 15 gennaio 2021. L’indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo dell’1,9% dopo il +16,7% della settimana precedente. L’indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso del 4,7%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un incremento del 2,74%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA) precisando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 2,92% dal 2,88%. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) –le domande di mutuo negli Sati Uniti nella settimana al 15 gennaio 2021. L’indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo dell’1,9% dopo il +16,7% della settimana precedente. L’indice relativo alledi rifinanziamento è sceso del 4,7%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un incremento del 2,74%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA) precisando che i tassi suitrentennali sono saliti al 2,92% dal 2,88%.

SergioneGentile : Relazione tra la Curva dei rendimenti dei titoli pubblici USA a 10 anni (linea sopra) e indicatore del segnale di a… - evelyn19851 : Cose che mi chiedo spesso riguardo a Gemma: perché quando piange non scendono le lacrime ? Perché non si porta mai… - G_DiVittorio : Asia contrastata, sale il listino cinese ma scendono le piazze finanziarie legate ai semiconduttori (Corea e Giappo… - Gazzetta_it : #football #nflplayoffs @Chiefs e @Packers scendono in campo le big. Ma lo spettacolo è #Brees vs. #Brady - pierpaolina87 : Parla x te caro, i #gregorelli non scendono dalla barca fino a quando quei due non si vedono fuori ed Eli è ancora… -

Ultime Notizie dalla rete : USA scendono Borsa: Europa piatta attende Usa, Milano positiva (+0,2%) ANSA Nuova Europa USA, scendono le richieste di mutui settimanali

(Teleborsa) - Scendono le domande di mutuo negli Sati Uniti nella settimana al 15 gennaio 2021. L'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo dell'1,9% dopo ...

La nuova moda Usa: spendere a Wall Street i soldi dei sussidi statali

Mentre calano i consumi (vendite al dettaglio scese dello 0,7% a dicembre) aumentano gli acquisti sulle azioni che hanno un basso valore nominale (penny stocks) e consentono anche a piccoli trader di ...

(Teleborsa) - Scendono le domande di mutuo negli Sati Uniti nella settimana al 15 gennaio 2021. L'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo dell'1,9% dopo ...Mentre calano i consumi (vendite al dettaglio scese dello 0,7% a dicembre) aumentano gli acquisti sulle azioni che hanno un basso valore nominale (penny stocks) e consentono anche a piccoli trader di ...