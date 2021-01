Strano giallo a Uomini e Donne, protagonisti Aurora e Giancarlo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) E’ successo qualcosa di davvero molto Strano nella puntata di oggi di Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale 5, è la stessa Maria De Filippi a sollevare la questione con una frase netta è chiara: “C’è uno Strano giallo tra Aurora e Giancarlo”. Vediamo i dettagli. La puntata del 20 gennaio di “Uomini e Donne”, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ha vissuto una puntata di grande tensione. Ad accendere gli animi una frase della conduttrice: “C’è uno Strano giallo tra Aurora e Giancarlo”. Uomini e Donne, lo Strano caso di Aurora e ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) E’ successo qualcosa di davvero moltonella puntata di oggi di, il popolare dating show di Canale 5, è la stessa Maria De Filippi a sollevare la questione con una frase netta è chiara: “C’è unotra”. Vediamo i dettagli. La puntata del 20 gennaio di “”, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ha vissuto una puntata di grande tensione. Ad accendere gli animi una frase della conduttrice: “C’è unotra”., locaso die ...

GossipItalia3 : Uomini e Donne, De Filippi sul caso Aurora-Giancarlo: “Uno strano giallo” #gossipitalianews - __Jarl : Dalla TL apprendo che in Serie A se fermi un contropiede non ti danno il giallo. Strano perché quando mi lamentavo… - NickPagani : 'Si apre uno strano giallo' #uominiedonne - AgenziaOpinione : SETTIMANALE “ OGGI “ * IN EDICOLA IL 21/1: « MILLY CARLUCCI / NICOLÒ ZENGA CONFERMA LE CRITICHE AL PADRE / GIALLO T… - alfy7591 : @lucatelese Strano...ne eri innamorato con il governo giallo verde -

Ultime Notizie dalla rete : Strano giallo Uomini e Donne, De Filippi sul caso Aurora-Giancarlo: “Uno strano giallo” Gossip e TV Strano giallo a Uomini e Donne, protagonisti Aurora e Giancarlo

Maria De Filippi sollevare una questione duranta la puntata del 20 gennaio di Uomini e Donne: "C'è uno strano giallo tra Aurora e Giancarlo" ...

Uomini e Donne, De Filippi sul caso Aurora-Giancarlo: “Uno strano giallo”

I sospetti sulla dama e sul cavaliere sono aumentati sempre di più nel corso della puntata di oggi e la conduttrice è più volte intervenuta sulla questione ...

Maria De Filippi sollevare una questione duranta la puntata del 20 gennaio di Uomini e Donne: "C'è uno strano giallo tra Aurora e Giancarlo" ...I sospetti sulla dama e sul cavaliere sono aumentati sempre di più nel corso della puntata di oggi e la conduttrice è più volte intervenuta sulla questione ...