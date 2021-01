LIVE Sci alpino, Prova Discesa Kitzhbuhel in DIRETTA: comanda Baumann, Dominik Paris non forza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA Prova DI Discesa FEMMINILE A CRANS MONTANA 11.44 Andreas Sander impressiona nella parte alta con 72 centesimi su Baumann. Nel tratto centrale si conferma con 64, quindi ancora 62 prima del rush finale. Chiude in 1:57.50 con 10 centesimi di vantaggio sul connazionale. Prima posizione per il tedesco. 11.43 Il francese Maxence Muzaton chiude con un buon secondo tempo a 33 centesimi da Baumann. Con il numero 10 il tedesco Andreas Sander. 11.42 Romed Baumann vola nella prima fase di Discesa e si presenta con 18 centesimi di vantaggio al quarto rilevamento. Nel finale continua a spingere e aumenta il suo vantaggio fino a chiudere in 1;57.60 con 71 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PRIMADIFEMMINILE A CRANS MONTANA 11.44 Andreas Sander impressiona nella parte alta con 72 centesimi su. Nel tratto centrale si conferma con 64, quindi ancora 62 prima del rush finale. Chiude in 1:57.50 con 10 centesimi di vantaggio sul connazionale. Prima posizione per il tedesco. 11.43 Il francese Maxence Muzaton chiude con un buon secondo tempo a 33 centesimi da. Con il numero 10 il tedesco Andreas Sander. 11.42 Romedvola nella prima fase die si presenta con 18 centesimi di vantaggio al quarto rilevamento. Nel finale continua a spingere e aumenta il suo vantaggio fino a chiudere in 1;57.60 con 71 ...

