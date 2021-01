DIRETTA/ Matelica Carpi (risultato 0-0) streaming video tv: ci prova Calcagni! (Di mercoledì 20 gennaio 2021) DIRETTA Matelica Carpi streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida come recupero nella 16^ giornata di Serie C, squadre in campo all'Helvia Recina. Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 20 gennaio 2021)tv: probabili formazioni, orario elive della partita valida come recupero nella 16^ giornata di Serie C, squadre in campo all'Helvia Recina.

carpifc1909 : È DI NUOVO GAME DAY! SI TORNA IN CAMPO PER IL RECUPERO DELLA SEDICESIMA GIORNATA Matelica vs Carpi F.C. 1909 - LE… - Fantacalciok : Serie C, Matelica – Carpi: diretta live, risultato in tempo reale - GiovanniSaguat1 : Domani pomeriggio il recupero per la sedicesima di @LegaProOfficial tra Matelica e @carpifc1909, a partire dalle 1… - CorriereRomagna : Diretta, Imolese-Matelica live - - Fantacalciok : Serie C, Imolese – Matelica: diretta live, risultato in tempo reale -