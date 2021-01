(Di martedì 19 gennaio 2021) La notizia era nell'aria, adesso èè iltecnico del.Il patron Urbano Cairo ha deciso di ripartire dall'originario di Luserna San Giovanni, specialista in "miracoli" sportivi dopo la salvezza conquistata sulla panchina del Crotone nel 2017. Dopo l'esonero di Marco Giampaolo, ufficializzato nella giornata di ieri, questa mattina il club piemontese ha annunciato l'arrivo deltecnico. Di seguito, il comunicato diramato dalla società granata. sul proprio sito di riferimento."IlFootball Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra all’è nato ...

SkySport : ULTIM’ORA MERCATO ? MILAN, È FATTA PER MEITÉ DAL TORINO ATTESO A MILANO PER VISITE MEDICHE E FIRMA #SkySport… - zazoomblog : Torino ora è ufficiale: Davide Nicola è il nuovo allenatore. Ecco l’annuncio - #Torino #ufficiale: #Davide #Nicola - MariaCo12345 : @LucaMagmo Torino: - 7 alle 6 di stamattina. Ora - 4. ???? - Mediagol : #Torino, ora è ufficiale: Davide Nicola è il nuovo allenatore. Ecco l'annuncio - Gazzetta_it : #Torino, ora è ufficiale: Nicola è il nuovo allenatore -

Ultime Notizie dalla rete : Torino ora

Il nuovo tecnico granata è già pronto a iniziare n attesa che il club comunichi ufficialmente il suo approdo in panchina ...GENOVA - Scamacca ora è un caso. L’attaccante del Sassuolo in prestito al Genoa come è noto piace alla Juventus che lo vorrebbe portare subito a Torino. Col Sassuolo il club bianconero ha già parlato ...