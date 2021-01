Cyberpunk 2077: nuova azione legale contro CdProjekt Red (Di martedì 19 gennaio 2021) Cyberpunk 2077 (leggi qui la nostra recensione) continua a far parlare di sé. Sono numerose le azioni legali e non mosse contro la software house polacca che ormai è costretta a difendersi su più fronti. Nel corso di questo mese trascorso dal lancio, oltre agli evidenti limiti tecnici e di rifinitura del titolo sono emerse anche inquietanti dichiarazioni e interviste che hanno fatto in parte presagire tutto ciò che sta avvenendo. Ebbene dopo il governo polacco, stavolta sono nientepopodimeno che gli Stati Uniti a muoversi. Non il governo stavolta, ma associazioni di consumatori ed investitori che accusano l’azienda di aver mentito sullo stato del gioco durante la campagna di marketing. La causa sembra molto seria in quanto la classe dei consumatori e degli investitori si sentono profondamente danneggiate dalla casa polacca. E ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 gennaio 2021)(leggi qui la nostra recensione) continua a far parlare di sé. Sono numerose le azioni legali e non mossela software house polacca che ormai è costretta a difendersi su più fronti. Nel corso di questo mese trascorso dal lancio, oltre agli evidenti limiti tecnici e di rifinitura del titolo sono emerse anche inquietanti dichiarazioni e interviste che hanno fatto in parte presagire tutto ciò che sta avvenendo. Ebbene dopo il governo polacco, stavolta sono nientepopodimeno che gli Stati Uniti a muoversi. Non il governo stavolta, ma associazioni di consumatori ed investitori che accusano l’azienda di aver mentito sullo stato del gioco durante la campagna di marketing. La causa sembra molto seria in quanto la classe dei consumatori e degli investitori si sentono profondamente danneggiate dalla casa polacca. E ...

