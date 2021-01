Arthur | ' Ronaldo o Messi? Buoni leader ma scelgo Cristiano'

(Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA - Pochi calciatori al mondo hanno condiviso lo spogliatoio sia conche con. Tra questi c'èMelo, c ompagno di squadra prima dell'argentino al Barcellona e oggi del ...

Le dichiarazioni di Arthur, ex compagno di squadra di Cristiano Ronaldo e Messi con Juventus e Barcellona: "Leo è un leader ma tra i due scelto CR7" ...La brutta sconfitta di San Siro contro l'Inter ha lasciato il segno in casa Juve. Serve un immediato riscatto domani sera a Reggio Emilia contro il Napoli in Supercoppa, una prova di forza che porti v ...