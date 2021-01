TRIESTE IN DIRETTA | 17/12/2020 17:31 (Di lunedì 18 gennaio 2021) TRIESTE IN DIRETTA 17/12/2020 17:31 – Produzione MEDIANORDEST – Segui Telequattro anche sul digitale terrestre! Visita il sito www.telequattro.it Leggi su udine20 (Di lunedì 18 gennaio 2021)IN17/12/17:31 – Produzione MEDIANORDEST – Segui Telequattro anche sul digitale terrestre! Visita il sito www.telequattro.it

CristianaRadivo : RT @l_larivera: Venerdì 22 gennaio ore 18.30 BALCANI OCCIDENTALI: ultimo appuntamento del Corso di Geopolitica del Limes Club #Trieste con… - UcsiFVG : RT @l_larivera: Venerdì 22 gennaio ore 18.30 BALCANI OCCIDENTALI: ultimo appuntamento del Corso di Geopolitica del Limes Club #Trieste con… - Roma_H_24 : Typimedia Editore live dalla libreria Eli: mercoledì 20 il format in diretta streaming - - RadioBasket108 : RT @Filippo_Malossi: Alle 16 vi aspetto per parlare di Venezia, Cantú, Varese, Trieste e Milano con tanti ospiti! Link per la diretta: http… - Filippo_Malossi : Alle 16 vi aspetto per parlare di Venezia, Cantú, Varese, Trieste e Milano con tanti ospiti! Link per la diretta:… -

Ultime Notizie dalla rete : TRIESTE DIRETTA Il Sindaco Dipiazza alle 21 IN DIRETTA su Trieste Cafe triestecafe.it Torneo preolimpico pallanuoto, il Setterosa si gioca la qualificazione a Tokyo

Due i pass in palio alla manifestazione in programma dal 19 al 24 gennaio a Trieste: alle azzurre servirà arrivare in finale ...

Fedriga: "Tagli alle forniture Pfizer, in Fvg la campagna vaccinale va rallentata per garantire le seconde dosi"

Così il presidente della Regione Massimiliano Fedriga nel corso della conferenza stampa oggi, domenica 17 gennaio ...

Due i pass in palio alla manifestazione in programma dal 19 al 24 gennaio a Trieste: alle azzurre servirà arrivare in finale ...Così il presidente della Regione Massimiliano Fedriga nel corso della conferenza stampa oggi, domenica 17 gennaio ...