Governo, Conte in Aula: "Governo ha operato con scrupolo e attenzione. Nessuna arroganza, ma posso parlare a testa alta"

"Abbiamo operato sempre scelte migliori? Ciascuno esprimerà le proprie valutazioni. Per parte mia posso dire che il Governo ha operato con massimo scrupolo e attenzione per i delicati bilanciamenti anche costituzionali. Se io oggi posso parlare a voi che siete in quest'Aula e ai cittadini che ci seguono da casa a testa alta non è per l'arroganza di chi ritiene di non aver commesso errori, ma per la consapevolezza di chi ha operato con tutte le energie fisiche e intellettive per poter offrire la migliore protezione possibile alla comunità internazionale". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un passaggio del suo

