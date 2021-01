Ghiaccio sulle strade, a Roma incidenti e tamponamenti a catena. Morto un 38enne sulla Tiburtina (Di lunedì 18 gennaio 2021) L'allerta neve è scongiurata, ma a Roma è il Ghiaccio a causare disagi al traffico , incidenti e anche un Morto . La gelata della scorsa notte ha reso molto pericolose le strade della Capitale, ... Leggi su leggo (Di lunedì 18 gennaio 2021) L'allerta neve è scongiurata, ma aè ila causare disagi al traffico ,e anche un. La gelata della scorsa notte ha reso molto pericolose ledella Capitale, ...

L'allerta neve è scongiurata, ma a Roma è il ghiaccio a causare disagi al traffico, incidenti e anche un morto. La gelata della scorsa notte ha reso molto pericolose le strade ...

